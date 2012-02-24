ДТП произошло сегодня около половины второго дня. В 14.43 сигнал об аварии поступил на пульт петербургских спасателей.



- В 8-м Верхнем переулке столкнулись четыре легковых автомобиля. В ДТП погибли два человека, рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.



Еще одним человеком пришлось заниматься врачам скорой помощи, он получил травмы. Авария произошла на высоких скоростях, об этом говорит то, что машины пострадали настолько сильно, что одного из погибших пришлось вырезать из искореженного авто с помощью гидравлических ножниц.



В ДТП участвовали «Тойота», «БМВ», «Пежо» и автомобиль, марку которого пока не удалось установить.

В причинах ДТП сейчас разбираются инспекторы ГИБДД.