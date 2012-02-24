Таможенники аэропорта Внуково неправильно хранили изъятое оружие

В московском аэропорту Внуково 6 сотрудников таможни были наказаны за недолжное отношение к хранению изъятого стрелкового оружия и боеприпасов. Комнаты для хранения оружия не были достаточно укреплены.

Патроны и оружие «хранятся в комнате навалом, среди прочих вещественных доказательств», отмечает Московская транспортная прокуратура. «Аналогичным образом хранится охотничье, боевое оружие и боеприпасы разного калибра на складе временного хранения Внуковской таможни, среди различных товаров народного потребления и в необорудованном помещении», - цитирует представителя прокуратуры Интерфакс. В результате начальнику Внуковской таможни внесено представление. Шесть должностных лиц таможни были "привлечены к дисциплинарной ответственности", - отметил представитель прокуратуры.