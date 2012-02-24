Пьяный водитель на иномарке чуть не въехал в отделение полиции

Сегодня утром водитель автомобиля марки Volkswagen Phaeton потерял управление и уткнулся в ворота отдела полиции. При этом он задел бетонное ограждение, установленное при подъезде к зданию ОМВД по району Проспект Вернадского, попытался развернуться и скрыться.



Группа немедленного реагирования заблокировала нарушителя. Вместе с дежурным, который нес службу на КПП, водителя, 28-летнего мужчину, задержали.

Выяснилось, что водитель Volkswagen'а и двое пассажиров автомобиля, были пьяны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают московские полицейские.



