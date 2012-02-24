В Астраханской области произошла массовая драка, в которой убили мужчину

В ночь на 23 февраля в Енотаевском районе произошла массовая драка, по данным Следственного Комитета, в потасовке участвовало не менее 10 человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.





Следствие сообщает, что участники драки использовали травматическое оружие, возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного Кодекса РФ.

По версии следствия, конфликт начался в кафе «Сапфир» в центре села Енотаевка, продолжился на улице, а позднее на автозаправочной станции на трассе «Астрахань-Волгоград». Погибший в потасовке -34-летний мужчина, он получил удар отверткой в шею.

Шесть участников массовой драки задержаны, двое находятся в медицинском учреждении, двое с места происшествия скрылись. Их местонахождение, а также личности иных участников конфликта устанавливаются.