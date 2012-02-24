В Смоленске обнаружен тайник с автоматами и взрывчаткой

В Смоленске в подвале заброшенного недостроенного дома на улице Соколовского в Промышленном районе полиция обнаружила тайник с оружием. Крупный тайник обнаружили накануне вечером сотрудники уголовного розыска.

В подвале находились: гранатомет РПГ-22, автомат Калашникова, пистолет-пулемет иностранного производства, две противопехотные мины, граната РГД-5, восемь электродетонаторов, около 700 патронов различного калибра и 1,5 кг гексогена, передает ИТАР-ТАСС. Происхождение изъятого оружия и боеприпасов устанавливается.