В Москве два инкассатора госпитализированы с огнестрельными ранениями

Вооруженное нападение на инкассаторов произошло в пятницу на Гольяновской улице в Москве, мужчины, перевозившие деньги, получили огнестрельные ранения и госпитализированы.

Преступники, ранив инкассаторов из огнестрельного оружия, отняли у потерпевших два мешка с деньгами, после чего сели в серебристую машину Honda Civic с подмосковными номерами и скрылись с места нападения.

Информация о сумме похищенного не сообщается, организован розыск нападавших.