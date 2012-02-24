В городе Всеволожск Ленинградской области похищен 7-летний мальчик

В ночь на пятницу неизвестные похитили маленького мальчика из квартиры в городе Всеволожск Ленинградской области, с заявлением о похищении сына в полицию Всеволожска обратилась жительница Башкирии.





Со слов заявительницы, в четверг около 22.30, четверо неизвестных, среди которых были две женщины, вошли в снимаемую ей квартиру и применив физическую силу, похитили ее сына.

Правоохранительные органы проводят проверку этой информации.