В Екатеринбурге убит гендиректор торговой компании

23 февраля днем, около 13 часов 30 минут, у дома по улице Крауля в Екатеринбурге в автомашине «Тойота-Лэндкрузер-Прадо» обнаружено тело 36-летнего местного жителя - генерального директора коммерческой торговой компании.





Предварительно, бизнесмен скончался от огнестрельного ранения головы, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время назначен комплекс экспертиз, принимаются меры к установлению и допросу свидетелей происшествия.