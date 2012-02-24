В Оренбурге вторые сутки ищут пропавшего 10-летнего школьника

В Оренбурге сотрудники полиции вторые сутки ведут поиски пропавшего без вести 10-летнего школьника. Максим Ярушевич 2001 г. р., учащийся 3-го класса школы N64 в среду, 22 февраля, в 14 часов ушел от друга, проживающего в доме 6 по улице 60 лет Октября.

До настоящего времени местонахождение Максима неизвестно.

Мальчику на вид 10 лет, рост 137 см, среднего телосложения, тип лица европейский, волосы темно русые короткие. Максим Ярушевич был одет в черную вязаную шапочку с белой надписью, темно-серую куртку с капюшоном, черный пиджак, черные брюки, ботинки черные на шнурках и замке. При себе имел школьный ранец темно серого цвета с изображением "человека-паука".

По данным УМВД РФ по Оренбургу, к поискам ребенка сотрудники полиции привлекли также волонтеров "Поиска пропавших детей".