В Москве в гаражах обнаружены тела двух граждан Таджикистана

Тела двух граждан Таджикистана обнаружены в четверг в гаражах на улице Таганрогской.

По данным ГУ МВД России по Москве, накануне утром в одном из боксов на территории ГСК № 1, находящемся по адресу улица Таганрогская, дом № 2, в закрытом автомобиле «Газель» были обнаружены два трупа граждан Таджикистана.

По предварительной версии, такжики скончались, отравившись угарным газом. По факту гибели приезжих из Таджикистана проводится проверка.