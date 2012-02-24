В Курганской области годовалая девочка проглотила монету и умерла (ВИДЕО)

В Курганской области годовалая девочка проглотила 50-копеечную монетку. 50 копеек, застрявшие в пищеводе, мучили ребенка месяц. Мама малышки обратилась к врачам 29 ноября.

Педиатр макушинской Центральной районной больницы рассказала, что они обратились с жалобами на повышение температуры, насморк и отказ от еды. Результаты анализа воспалительных явлений в крови не показали.

Малышку начали лечить от вирусной инфекции. Дашу лечили амбулаторно и через две недели выписали в удовлетворительном состоянии. А через два дня ребенка привезли в больницу на "скорой" с кровавой рвотой. Рентген показал, что к верней части пищевода прилипла монета.

По словам мамы Даши, она сразу предупреждала врачей, что дочка могла проглотить мелочь. Даша умерла от кровотечения в Курганской областной больнице имени Красного Креста.

Из Макушина в областной центр ее доставили после того, как стала ясна причина недуга. Курганские врачи боролись за жизнь ребенка больше суток. Следователи выясняют, почему врачи целый месяц не могли поставить правильный диагноз девочке.