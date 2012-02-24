Отчим утонувшего в аквапарке мальчика винит сотрудников загородного клуба

Страшная трагедия произошла накануне в праздничный день в бассейне подмосковного загородного клуба «Юна-Лайф». Пятилетний мальчик Костя Шведов захлебнулся в бассейне и умер позднее в больнице.

Отчим погибшего ребенка, утверждает, что сотрудники бассейна не соблюдали технику безопасности. По словам Андрея Кондратьева, его приёмный сын погиб из-за халатности специальных контролеров, которые обязаны были следить за детьми. По словам мужчины, они с женой отвлеклись всего на несколько минут.

Он отметил, что ребенка нашли во взрослом бассейне, куда его не должны были пустить, передает Life News. В администрации аквапарка клуба «Юна-Лайф» утверждают, что все меры были соблюдены, а родители сами не усмотрели за маленьким сыном.

23 февраля 2012 года в 18 часов в следственные органы поступило сообщение о смерти в Долгопрудненской городской больнице 5-летнего мальчика, ранее госпитализированного в бессознательном состоянии из аквапарка спортивного комплекса «Юна-Лайф» в деревне Капустино Мытищинского района, сообщает СКР.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям либо бездействию родителей потерпевшего, сотрудников спортивного комплекса, а также прибывших по вызову врачей скорой медицинской помощи.

«АН» сообщали, что ребёнка на дне бассейна обнаружили врачи, отдыхающие в тот день в клубе. Они два часа боролись за жизнь малыша. Сотрудники клуба вызвали «скорую». Первая бригада приехали спустя сорок минут. Мальчик умер в районной больнице города Долгопрудный.