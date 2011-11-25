В Москве возобновлено движение по монорельсу после аварии

//Происшествия

25 ноября 2011, 09:03 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта moscow-walks.livejournal.com

В Москве работа столичной монорельсовой дороги - от ВДНХ до метро "Тимирязевская" - возобновилась в полном объеме в 07.00 часов утра, сообщили в пятницу в пресс-службе "Московского метрополитена".

"АН" писали, что после повреждение контактной сети, подтвердили в пресс-службе "Московского метрополитена" около 18.00 часов вечера движение поездов было прекращено до утра. Повреждение контактной сети было зафиксировано между станциями "Выставочный центр" и "Улица Сергея Эйзенштейна".

Из-за инцидента пассажиры монорельса были эвакуированы на всём протяжении линии. Некоторым пришлось идти до ближайшей станции прямо по путям. Пострадавших нет.