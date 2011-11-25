Задымление стало причиной эвакуации пассажиров в московском метро

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25 ноября 2011, 08:21 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Пассажиров московского метро утром в пятницу пришлось эвакуировать, причиной эвакуации стало задымление, возникшее между станциями "Киевская" и "Краснопресненская", сообщил начальник пресс-службы ГУМЧС Москвы Евгений Бобылев.

"На перегоне между станциями, ближе к "Краснопресненской", возникло задымление. Движение поездов было остановлено, пассажиры были эвакуированы. Пострадавших нет", - сказал Евгений Бобылев.

По уточненной информации МЧС, задымление возникло в результате короткого замыкания электрокабеля.