В Москве монорельс из-за сбоя закрылся на ремонт до утра

//Происшествия

24 ноября 2011, 21:29 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Московский монорельс из-за сбоя закрылся на ремонт до утра пятницы. В четверг произошло повреждение контактной сети между станциями "Выставочный центр" и "Улица Сергея Эйзенштейна". С 18:19 мск движение по монорельсу не осуществляется.



Представители ГУП "Московский метрополитен", к которому относится монорельсовая дорога, сообщили, что поезда не будут курсировать по столичной монорельсовой транспортной системе как минимум до утра пятницы из-за повреждения контактной сети в четверг вечером.

"АН" сообщали, что сразу после инцидента пассажиры монорельсовой системы были эвакуированы на всем протяжении линии. Жертв и пострадавших нет.