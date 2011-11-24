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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Москве монорельс из-за сбоя закрылся на ремонт до утра

, 21:29 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Московский монорельс из-за сбоя закрылся на ремонт до утра пятницы. В четверг произошло повреждение контактной сети между станциями "Выставочный центр" и "Улица Сергея Эйзенштейна". С 18:19 мск движение по монорельсу не осуществляется.

Представители  ГУП "Московский метрополитен", к которому относится монорельсовая дорога, сообщили, что поезда не будут курсировать по столичной монорельсовой транспортной системе как минимум до утра пятницы из-за повреждения контактной сети в четверг вечером.
"АН" сообщали, что  сразу после инцидента пассажиры монорельсовой системы были эвакуированы на всем протяжении линии. Жертв и пострадавших нет.

ИЧ