В Москве автомобиль ДПС сбил подростка на дороге, 14-летний мальчик в больнице

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24 ноября 2011, 17:28 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта 0-50.ru

В на северо-востоке Москвы под колеса полицейского автомобиля попал 14-летний подросток. В результате ДТП юноша получил травмы и был госпитализирован, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел в четверг, 24 ноября около 13.30 мск, на улице Инженерной на северо-востоке Москвы.

"Подросток, обойдя автобус спереди, вне зоны пешеходного перехода начал перебегать дорогу, не убедившись в отсутствии автотранспорта. В этот момент он был сбит автомобилем ДПС, который проезжал рядом с автобусом", - говорится в сообщении ведомства.

Подросток госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

В настоящее время проводится проверка.