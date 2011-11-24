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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Задержанный за торговлю наркотиками мужчина покончил с собой в ОВД

, 16:46 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве в четверг задержанный за торговлю наркотиками мужчина покончил с собой в  служебном кабинете ОВД  по району Зябликово. 

Представитель столичного ГУМВД сообщил, что по факту чрезвычайного происшествия в отделении полиции проводится служебная проверка. 36-летний наркоман, подозреваемый в совершении преступления, связанного со сбытом наркотиков,  схватил в служебном кабинете с полки отвертку и нанес себе удар в грудь в присутствии свидетелей.  Его доставили в больницу с диагнозом «проникающее ранение в сердце». От полученных ранений мужчина скончался, передает РИА «Новости».

По результатам служебной проверки будет принято решение о наказании всех виновных сотрудников.

ИЧ