Задержанный за торговлю наркотиками мужчина покончил с собой в ОВД

В Москве в четверг задержанный за торговлю наркотиками мужчина покончил с собой в служебном кабинете ОВД по району Зябликово.
Представитель столичного ГУМВД сообщил, что по факту чрезвычайного происшествия в отделении полиции проводится служебная проверка. 36-летний наркоман, подозреваемый в совершении преступления, связанного со сбытом наркотиков, схватил в служебном кабинете с полки отвертку и нанес себе удар в грудь в присутствии свидетелей. Его доставили в больницу с диагнозом «проникающее ранение в сердце». От полученных ранений мужчина скончался, передает РИА «Новости».
По результатам служебной проверки будет принято решение о наказании всех виновных сотрудников.