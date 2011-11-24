Задержанный за торговлю наркотиками мужчина покончил с собой в ОВД

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24 ноября 2011, 16:46 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве в четверг задержанный за торговлю наркотиками мужчина покончил с собой в служебном кабинете ОВД по району Зябликово.

Представитель столичного ГУМВД сообщил, что по факту чрезвычайного происшествия в отделении полиции проводится служебная проверка. 36-летний наркоман, подозреваемый в совершении преступления, связанного со сбытом наркотиков, схватил в служебном кабинете с полки отвертку и нанес себе удар в грудь в присутствии свидетелей. Его доставили в больницу с диагнозом «проникающее ранение в сердце». От полученных ранений мужчина скончался, передает РИА «Новости».



По результатам служебной проверки будет принято решение о наказании всех виновных сотрудников.