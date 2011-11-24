49-летний студент из Китая забыл в кафе чемодан с миллионом долларов

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24 ноября 2011, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта au.ibtimes.com

В Сиднее 49-летний китаец, ухитрившийся въехать в Австралию по студенческой визе, зашел перекусить в кафе и забыл в забегаловке чемодан с 1 млн австралийских долларов (около 977 тыс. долл. США).

Гражданина Китая удалось задержать спустя несколько часов после того, как сотрудники кафе нашли бесхозные деньги.

Однако стражам порядка пришлось отвезти миллионера в больницу, поскольку он неадекватно реагировал на окружающее, сообщает австралийский au.ibtimes.com, передаёт RBC.

Сейчас полиция проверяет банкноты, чтобы выяснить происхождение денежных средств. Сам задержанный на вопросы полицейских отвечать отказывается.



