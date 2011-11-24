49-летний студент из Китая забыл в кафе чемодан с миллионом долларов

В Сиднее 49-летний китаец, ухитрившийся въехать в Австралию по студенческой визе, зашел перекусить в кафе и забыл в забегаловке чемодан с 1 млн австралийских долларов (около 977 тыс. долл. США).
Гражданина Китая удалось задержать спустя несколько часов после того, как сотрудники кафе нашли бесхозные деньги.
Однако стражам порядка пришлось отвезти миллионера в больницу, поскольку он неадекватно реагировал на окружающее, сообщает австралийский au.ibtimes.com, передаёт RBC.
Сейчас полиция проверяет банкноты, чтобы выяснить происхождение денежных средств. Сам задержанный на вопросы полицейских отвечать отказывается.