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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

49-летний студент из Китая забыл в кафе чемодан с миллионом долларов

, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта au.ibtimes.com
Фото с сайта au.ibtimes.com

В Сиднее 49-летний китаец, ухитрившийся въехать в Австралию по студенческой визе,  зашел перекусить в кафе и забыл в забегаловке чемодан с 1 млн австралийских долларов (около 977 тыс. долл. США).

Гражданина Китая удалось задержать спустя несколько часов после того, как сотрудники кафе нашли бесхозные деньги.

Однако стражам порядка пришлось отвезти миллионера в больницу, поскольку он неадекватно реагировал на окружающее, сообщает австралийский au.ibtimes.com, передаёт RBC.

Сейчас полиция проверяет банкноты, чтобы выяснить происхождение денежных средств. Сам задержанный на вопросы полицейских отвечать отказывается.

ЛБ

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