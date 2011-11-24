В Таганроге взорвался газовый баллон, пострадали 4 человека

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24 ноября 2011, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

В Таганроге произошел взрыв газового баллона в частном доме. В результате взрыва четыре человека получили ожоги различной степени тяжести. По данным ГУМЧС России по Ростовской области, взрыв произошел в 12.25 мск.

В доме по адресу: 24 переулок, 48а, предположительно, осуществлялись работы по ремонту натяжного потолка. Произошел хлопок 12-литрового газового баллона. В результате пострадали двое рабочих, натягивавших потолок. Также ожоги получили муж и жена, проживающие в доме, передает РИА Новости.

Зачастую последствия от взрыва газового баллона могут быть более серьезными. Так в сентябре в Днепропетровске произошел взрыв газового баллона на территории ОАО "Днепропетровскметаллопром". Один человек погиб, еще два находились в тяжелом состоянии.