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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В аэропорту Саратова произошло задымление в самолете Як-42

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Саратове произошло задымление в кабине пилотов самолета Як-42. По предварительным данным, пожара на борту не было. Экипаж и пассажиры не пострадали. Самолет принадлежит ОАО "Саратовские авиалинии".

По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), инцидент  произошел в 10:20 по мск в аэропорту Саратова. Як-42 "Саратовских авиалиний" должен был выполнить рейс в Москву, передает РБК. Пассажиры будут доставлены в Москву другим бортом.

ЕЛ

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