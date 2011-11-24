В аэропорту Саратова произошло задымление в самолете Як-42

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24 ноября 2011, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Саратове произошло задымление в кабине пилотов самолета Як-42. По предварительным данным, пожара на борту не было. Экипаж и пассажиры не пострадали. Самолет принадлежит ОАО "Саратовские авиалинии".



По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), инцидент произошел в 10:20 по мск в аэропорту Саратова. Як-42 "Саратовских авиалиний" должен был выполнить рейс в Москву, передает РБК. Пассажиры будут доставлены в Москву другим бортом.