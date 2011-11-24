В Дагестане в районе боестолкновения силовики нашли тела двух человек

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24 ноября 2011, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Дагестане сотрудники силовых ведомств нашли тела еще двух человек при дополнительном осмотре места взрыва в лесу в Унцукульском районе республики. Во вторник между силовиками и неизвестными произошло боестолкновение.



В ходе прочесывания лесного массива было найдено тело мужчины, три взорванных автомобиля: бортовая "Газель", "Приора" и "Нива-Шевроле", несколько гранатометов, пистолет и мина "Мон". По данным МВД Дагестана, позже были обнаружены фрагменты еще двух тел, передает РИА Новости.