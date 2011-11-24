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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Туве снегоход провалился под лед, погибли 2 человека

, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Республике Тыва два человека погибли, провалившись под лед на снегоходе. Инцидент произошел накануне вечером на озере Азас (Тоджинский район) в 60-70 метрах от берега. По данным МЧС России,снегоход "Буран", на котором находились два человека, провалился в полынью. Снегоход ушел под воду на глубину 2-3 метра. На место происшествия выехала группа Тувинского поисково-спасательного отряда с водолазным оборудованием, передает РБК.

В Якутии несколько дней назад под лед провалился автомобиль УАЗ-452, в салоне которого находились семь человек. Автомобиль ехал вдоль озера Илин Хабыя в село Бетте Усть-Алданского района. Решив сократить путь, водитель УАЗа свернул на лёд и в 500 метрах от берега провалился под него.

ЕЛ

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