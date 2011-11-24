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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На севере Москвы столкнулись 7 машин, в том числе, полицейская

, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

На севере Москвы минувшей ночью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской машины. В 00.30 при выезде из тоннеля с Ленинградского проспекта на Волоколамское шоссе столкнулись 7 автомобилей.

Пострадавших в результате аварии нет, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города. Столкнулись четыре иномарки, включая автомобиль полиции. После этого в них врезались еще три машины. В настоящее время устанавливаются причины ДТП.

ЕЛ

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