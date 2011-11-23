В Кубани найден крокодил длиной в 1,5 метра

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23 ноября 2011, 14:48 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]

Фото с сайта powerpic.ru

В городе Краснодаре обнаружили труп крокодила. Мёртвое животное накануне в акватории Старой Кубани в районе краснодарского парка "Солнечный остров" в нашли сотрудники центра спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ, находившиеся на реке.

Из-за чего умер крокодил, длина тела которого составляет 142 сантиметра, неизвестно.

Также пока не выяснено, каким образом животное вообще попало в краснодарскую реку, сообщает РИА Новости. Возможно, прежде рептилия была чьим-то питомцем и либо сбежала, либо была выброшена.

Аргументы.ру писали, что в августе в Краснодаре в озере был замечен метровый крокодил, поймать рептилию не удалось. есть версия, что это как раз тот самый "неуловимый" крокодил.