Вознаграждение обещано нашедшему пропавшего пилота вертолета

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23 ноября 2011, 14:06 [ «Аргументы Недели. Тверь» ]

Вертолет Robinson R44 с главой Редкинского опытного завода Евгением Курбатовым на борту потерпел крушение вечером 18 ноября, совершая перелет из города Конаково в поселок Городня. Поиски пилота продолжаются. В них х были задействованы до 400 человек: сотрудники МЧС, полиции, сотрудники Редкинского завода и добровольцы.



Сегодня, 23 ноября поиски продолжаются. По словам главы Калининского района Тверской области Дмитрия Чижова, поисковая операция началась с молебна. Советом директоров ОАО "Редкинский опытный завод" обещано вознаграждение в размере 300 тысяч рублей нашедшему пилота, сообщает еженедельник "АФАНАСИЙ биржа".

Пропавший вертолет ищут в Тверской, Ярославской и Нижегородской областях.