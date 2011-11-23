В Петербурге автобус с ветеранами врезался в опору моста

//Происшествия

23 ноября 2011, 12:22 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Петербурге экскурсионный автобус с пожилыми людьми сегодня утром врезался в ограждение моста при съезде с кольцевой автодороги на Софийскую улицу. В результате ДТП пострадали несколько человек.

По данным МЧС РФ по Санкт-Петербургу, она получила травмы и была отправлена в больницу. На месте происшествия работают врачи скорой помощи, которые осматривают остальных пассажиров.

Стало известно, эчто кскурсионный автобус, который попал в ДТП на Софийской улице, перевозил членов «Общества ветеранов и инвалидов муниципального образования № 35 Невского района» и следовал на экскурсию в город Пушкин, передает Фонтанка.ру. Автобус задел опору моста верхней частью, не пройдя по габаритам. В больницу отправлена женщина 1950 года рождения, которая получила травмы лица. Остальные экскурсанты продолжили поездку на другом автобусе.