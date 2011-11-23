В Петербурге задержан парашютист-экстремал, спрыгнувший с трубы завода (ВИДЕО)

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23 ноября 2011, 12:33 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Фото с сайта Piter.tv

В Санкт-Петербурге полицейские во вторник задержали 34-летнего парашютиста-экстремала, спрыгнувшего с трубы завода "Красный химик" в Кировском районе сообщили в среду в правоохранительных органах.

В воскресенье на сайте YouTube появился видеоролик, где на фоне шпиля Петропавловки показан летящий парашютист, а затем его приземление на территорию Петропавловской крепости.

Пресс-служба музея истории Санкт-Петербурга опровергла информацию о том, что со шпиля был совершен парашютный прыжок, предположив, что ролик был смонтирован, передаёт РИА Новости.

Во вторник в Интернет был выложен еще один ролик, где два парашютиста прыгают с трубы завода "Красный химик". Любитель острых ощущений совершил прыжок с трубы завода около 14.00 мск во вторник.

"После приземления он был задержан нарядом вневедомственной охраны по заявлению руководства завода", - сказал источник агенстства.

По его словам, уголовная ответственность за этот поступок экстремалу не грозит, скорее всего, он будет привлечен по административной статье.