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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Пилот вертолёта, устанавливавший ёлку, выжил в жуткой катастрофе (ВИДЕО)

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта op.rbc.ru
Фото с сайта op.rbc.ru

В Новой Зеландии на набережной в городе Окленд произошла авиакатастрофа, когда пилот вертолёта пытался установить конструкцию для рождественской ели.

Вертолёт, пролетая мимо конструкции на высоте 8 м, задел лопастями винта высотные кабели. Потеряв управление, он рухнул на землю, сообщает в среду Associated Press, передаёт RBC. Сообщается, что стаж управления вертолётом у пилота составляет более 20 лет.

В момент аварии на борту находился только пилот, он госпитализирован с лёгкими травмами. Местным СМИ удалось полностью заснять крушение вертолёта.

Внимание! Видео содержит тяжёлые для восприятия кадры.

ЛБ

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