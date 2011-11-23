Пилот вертолёта, устанавливавший ёлку, выжил в жуткой катастрофе (ВИДЕО)

В Новой Зеландии на набережной в городе Окленд произошла авиакатастрофа, когда пилот вертолёта пытался установить конструкцию для рождественской ели.
Вертолёт, пролетая мимо конструкции на высоте 8 м, задел лопастями винта высотные кабели. Потеряв управление, он рухнул на землю, сообщает в среду Associated Press, передаёт RBC. Сообщается, что стаж управления вертолётом у пилота составляет более 20 лет.
В момент аварии на борту находился только пилот, он госпитализирован с лёгкими травмами. Местным СМИ удалось полностью заснять крушение вертолёта.
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