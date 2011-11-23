В Москве на Садовом кольце остановлено движение троллейбусов из-за двух ДТП

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23 ноября 2011, 10:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта news.aport.ru

В Москве из-за двух ДТП в среду утром остановлено движение троллейбусов по внутренней стороне Садового кольца. Троллейбус столкнулся с легковым автомобилем сегодня утром в районе Малой Бронной улицы.

На месте работают сотрудники ГИБДД, стоят троллейбусы, высадившие пассажиров.

Эта авария, а также столкновение двух легковых машин в среднем ряду, вызвали возникновение продолжительного затора, передаёт радио "Маяк".