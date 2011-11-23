Энергоавария в Краснодарском крае полностью ликвидирована

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23 ноября 2011, 09:28 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]

Фото пресс-службы ОАО "Кубаньэнерго"

В Краснодарском крае авария, оставившая без света более 118 тыс. жителей, ликвидирована. Как сообщили в среду в компании "Кубаньэнерго", электричество подано во все населенные пункты, обесточенные накануне вечером.

"АН" писали, что отключение на ЛЭП произошло во вторник в результате сильного порывистого ветра. Полностью были обесточены Анапа, а также несколько станиц и поселков. Всего без света остались 111 социально значимых объектов.