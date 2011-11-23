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//Происшествия

В пригороде Пензы произошёл крупный пожар в торговом центре

23 ноября 2011, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта news.rambler.ru
Фото с сайта news.rambler.ru

Площадь пожара в торговом центре "Мега" в пригороде Пензы в течение 2-х часов увеличилась до 900 кв. метров. Горят оба этажа и крыша гипермаркета. С огнём борются 18 подразделений двух пожарных частей.

Данных о пострадавших пока не поступало. По данным Приволжского регионального центра МЧС, возгорание произошло по неясной пока причине около 06:30 утра в пристрое, где находятся строительные материалы, сообщает Радио "Маяк".

Торговый центр находится в пяти километрах от Пензы на федеральной трассе Москва-Челябинск. 

ЛБ

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