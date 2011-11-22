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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Краснодарском крае без света остались 120 тысяч человек

22 ноября 2011, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Краснодарском крае около 120 тысяч человек оказались отключены от энергоснабжения. На воздушной линии электропередачи 110 кВ «Кирилловская-Раевская» произошло повреждение провода.

Сотрудники ОАО «Кубаньэнерго» ликвидируют повреждение провода, передает РИА «Новости». Общее количество обесточенного населения – 118,7 тыс. человек, также обесточены 111 социально-значимых объектов. Без электричества остаются 35 населенных пунктов, из них полностью – город Анапа, станицы Анапская, Раевская, Натухаевская, поселки Сукко и Котлома.

ЕЛ

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