У берегов Гонконга затонул южнокорейский сухогруз

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22 ноября 2011, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

У берегов Гонконга затонуло южнокорейское судно. На его борту находятся более 20 членов экипажа, 15 из них спасены. Как пишут китайские СМИ, сухогруз "Bright Ruby" направлялся из Сингапура в порт Жичжао.



Судно затонуло вечером в понедельник в районе островов Сиша в Южно-Китайском море в 338 морских милях (625 километров) к югу от специального административного района Сянгана (Гонконг). Согласно сведениям Управления по морским делам САР Сянган, спасены 15 человек. Продолжаются поиски, передает РИА Новости.