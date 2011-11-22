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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Кировской области произошел пожар в многоквартирном доме

22 ноября 2011, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Кировской области горит многоквартирный жилой дом. Пожар произошел днем во вторник днем в городе Омутнинске. Жильцы были эвакуированы. Сообщение о возгорании двухэтажного 16-квартирного жилого дома поступило в 14.20 мск.
Пожар произошел на Набережной улице, передает РИА Новости. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В настоящее время к ликвидации пожара привлечены шесть боевых расчетов. В настоящее время уточняется информация о причине и обстоятельствах происшествия.

ЕЛ

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