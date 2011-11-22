В Воронеже на скользкой трассе столкнулись 6 автомобилей

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22 ноября 2011, 18:38 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]

В Воронеже столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла из-за мокрого снега и скользкой трассы. ДТП произошло на эстакаде над парком "Динамо". Всего с начала дня из-за непогоды в городе произошло более 80 аварий.



По данным ГИБДД Воронежской области, из шести машин, столкнувшихся на эстакаде, как минимум два грузовика - КамАЗ с прицепом и полуприцеп. Справа от них - прижатые к отбойнику легковые автомобили, один - с вырванным багажником, передает РИА Новости. По предварительным данным, пострадавших нет.