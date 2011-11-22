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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В поселке в Орловской области рухнула часть многоквартирного дома

22 ноября 2011, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Орловской области обрушилась часть нежилого многоквартирного дома. Инцидент произошел на улице Карла Маркса в поселке Кромы. В результате обрушения пострадал один человек.

По данным МЧС России, сообщение об обрушении части аварийного двухэтажного дома поступило на телефон "01" в 13.38 по мск. Дом был признан аварийным и расселен. Во время работ по разборке конструкций под завалами был обнаружен мужчина, помощь пострадавшему оказали на месте, от госпитализации он отказался. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, передает РИА Новости.

ЕЛ

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