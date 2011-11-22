В Коломне задержаны наркоторговцы

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22 ноября 2011, 17:47 [«Аргументы Недели. Москва», Елена ПЛАВСКАЯ ]

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий накануне за сбыт героина в Коломне сотрудники полиции задержали группу местных жителей.

Трое мужчин 40, 27 и 25 лет признались, что наркотики им поставляла 20-летняя девушка, зарегистрированная в Коломенском районе, сообщила "АН" представитель пресс-службы МУМВД РФ "Коломенское" Лариса Никулина.

В ходе допроса задержанная наркоторговка пояснила, что героин она брала для реализации у мужчины азиатской внешности по имени «Макс» в городе Балашиха, после чего расфасовывала и продавала в Коломне и Коломенском районе.

В результате взаимодейтсвия со следствием, за сбыт партии героина весом около 105 г был задержан 40-летний уроженец Таджикистана, зарегистрированный в городе Москве.

Следственным управлением МУ МВД России «Коломенское» возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.