В ДТП под Тулой погиб экс-чемпион мира по фехтованию Модзолевский

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22 ноября 2011, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

В ДТП под Тулой погиб двукратный призер Олимпийских игр, бывший чемпион мира по фехтованию на шпаге Виктор Модзолевский, об этом сообщил во вторник представитель областного УГИБДД.



Представитель управления дорожной инспекции рассказал, что трагедия произошла в минувшее воскресенье в 19:55 мск на 152-м километре федеральной трассы "Дон". Автомобиль Scania с полуприцепом, направлявшийся в сторону Москвы, сбил 68-летнего мужчину, переходившего проезжую часть на неосвещенном участке, который от полученных травм скончался на месте, передает Интерфакс.



Позже выяснилось, что погибшим оказался Виктор Модзолевский, который возвращался с Кубка России по фехтованию среди ветеранов.



Для справки. Виктор Модзолевский входил в сборную команду СССР с 1967 по 1973 годы. В составе команды был серебряным призером Олимпийских игр 1968 и бронзовым - Олимпиады 1972 года. Чемпион мира 1967 года. Победитель командного Кубка Европы 1971-1973 годов. Принимал участие в ветеранских соревнованиях. В 2007 году стал бронзовым призером чемпионата мира.







