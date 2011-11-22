В Томске столкнулись 3 легковушки, есть жертвы

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22 ноября 2011, 15:45 [ «Аргументы Недели. Томск» ]

В Томске произошло крупное дорожно-транспортное происшествие - на восточной окраине города столкнулись три иномарки. В результате аварии погиб один человек, еще трое пострадали. В районе аварии образовалась многокилометровая пробка.

Авария на Балтийской улице произошла около 15.25 (12.25 мск). По предварительным данным, автомобиль Nissan через разделительное ограждение вынесло на полосу встречного движения. Машина столкнулась со встречным автомобилем Honda. Та, в свою очередь, после удара столкнулась с автомобилем Toyota, двигавшемся в направлении первого автомобиля. Погибла женщина-водитель автомобиля Nissan. Ее пассажирка была госпитализирована. Также пострадали два человека, находившиеся в автомобиле Honda, передает РИА Новости. В Москве утром во вторник рейсовый автобус выехал на встречную полосу и протаранил пять автомобилей на пересечении Рублевского шоссе и улицы Маршала Тимошенко.

Крупное ДТП произошло в Москве и накануне - на Кутузовском проспекте в районе станции "Славянский бульвар" в 23:20 столкнулись 10 автомобилей.