Под Тулой в ДТП столкнулись четыре автомобиля, два человека погибли

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22 ноября 2011, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

Во вторник в 16.04 на 131-м километре автодороги «Крым» в ДТП попали автомобили ГАЗ-330210, ЗИЛ, ВАЗ-21093, и ВАЗ-2109.

В результате аварии, по данным УГИБДД, погибли двухгодовалая малышка, находившаяся в салоне «девятки», и 21-летняя девушка - пассажир ВАЗ-2109.

В пресс-службе УГИБДД по Тульской области уточняют, что травмы получили водители автомобилей ГАЗ и ВАЗ-21093 и 24-летняя пассажирка ВАЗа.