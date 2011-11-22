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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Под Тулой в ДТП столкнулись четыре автомобиля, два человека погибли

22 ноября 2011, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

 

Во вторник в 16.04 на 131-м километре автодороги «Крым»  в ДТП попали автомобили ГАЗ-330210, ЗИЛ, ВАЗ-21093, и ВАЗ-2109.
В результате аварии, по данным УГИБДД, погибли двухгодовалая малышка, находившаяся в салоне «девятки», и  21-летняя девушка - пассажир ВАЗ-2109.
В пресс-службе УГИБДД по Тульской области уточняют, что травмы получили водители автомобилей ГАЗ и ВАЗ-21093 и 24-летняя пассажирка ВАЗа.

 

ЕП

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