На нефтяном заводе в Уфе произошел взрыв. Есть жертвы

//Происшествия

22 ноября 2011, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Уфе накануне вечером произошел взрыв на нефтяном заводе "Уфанефтехим". В результате происшествия один рабочий погиб, пятеро пострадали.

По данным МЧС РФ по Башкирии, в понедельник вечером в конце рабочего дня рабочие проводили ремонтные газосварочные работы на одном из резервуаров. Произошел хлопок горячего пара. Шесть человек получили травмы. Их госпитализировали в ожоговый центр.

В больнице один из пострадавших, мужчина 1963 года рождения, скончался, не приходя в сознание. Специалисты выясняют причины происшествия.