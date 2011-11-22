Утром в Ростове-на-Дону столкнулись пять автомобилей, пострадали люди

//Происшествия

22 ноября 2011, 11:46 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону» ]

Утром в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Фурмановской и Мартовицкого в районе стадиона СКА произошло ДТП, пострадали два человека.

По предварительным данным УГИБДД, ДТП произошло из-за того, что девушке-водителю иномарки KIA Rio стало плохо за рулем, она не справилась с управлением и врезалась в автомобили, в том числе, двигавшиеся по встречной полосе.

Госпитализированы девушка-водитель KIA Rio и водитель "Оки".