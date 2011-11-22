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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Челябинске у садоводов наркополицейские изъяли пять килограммов героина

22 ноября 2011, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

 

На садовом участке одного из садовых товариществ Челябинска наркополицейские, отрабатывающие оперативную информацию, изъяли пять килограммов высококачественного героина.
Соседи сообщили в отдел наркополиции, что в дачном доме проживает мужчина, выходец из Средней Азии, со своей подругой, а к ним часто приезжают подозрительные люди.
Оперативники приступили к наблюдению и вскоре стали свидетелями конспиративного общения подозрительной пары с приезжими гостями. В ходе обыска были обнаружены три тайника с героином, общий вес наркотика составлял более пяти килограммов.

 

ЕП

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