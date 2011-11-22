В Челябинске у садоводов наркополицейские изъяли пять килограммов героина
22 ноября 2011, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]
22 ноября 2011, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]
Бойцы украинского националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) заявили, что захватили часть Горловки, расположенной…
Эксперт Виктор Баранец прокомментировал недавнее заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что Соединенные Штаты не готовы к гибридной войне. По данному вопросу…
Общество
Спрогнозирован вероятный ответ России в случае удара сил Североатлантического альянса по Калининграду. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.
Спрогнозирован вероятный ответ России в случае удара сил Североатлантического альянса по Калининграду. Соответствующая…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
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Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала…
Кадыров предупредил Кокорина и Мамаева о трудностях после освобождения
Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
В сеть выложили предсказание болгарской ясновидящей Ванги о конце света, который должен произойти в 2378 году. Соответствующая публикация появилась…
Брать интервью у культового режиссера Люка Бессона одновременно сложно и легко. Но интересно. В месье Бессона есть очень четкое мнение и представление…
В СМИ появилась информация от женщины, которая представилась пациенткой клиники, где якобы находится известная актриса Анастасия Заворотнюк. Источник…
В Кемерово местные жители подняли панику из-за нашествия божьих коровок на жилые дома и квартиры. По словам очевидцев, насекомые садятся на людей…
Вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес, бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби считает, что отношения Соединённых Штатов и России подошли…
Студенту уральского вуза, которого хотели отчислить за членство в ЛГБТ-паблике в соцсети, предложили помощь в получении убежища в США. В Сети тут же схему эмиграции…
Происшествия
В городе Губкин депутат Белгородской областной думы и управляющий директор Лебединского горно-обогатительного комбината Олег Михайлов сбил подростка. Пострадавший попал…
Президент Украины Владимир Зеленский намерен стать диктатором и провести масштабную приватизацию в стране. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад Олег Царев…
В ночь с 21 на 22 сентября из московской квартиры в районе Чертаново Южное на Варшавском шоссе вынесли около 17,5 миллионов рублей. В полицию обратился индивидуальный…
Происшествия
Электричка насмерть сбила женщину в районе перегона Калище – Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области. В транспортной полиции уточнили, что инцидент случился…
Происшествия
Утром в понедельник, 23 сентября, в Следственном комитете Российской Федерации назвали имя предполагаемого убийцы известного российского поэта, барда, исполнителя песен…
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник оценил заявление американского генерала о том, что Россия…
В пресс-службе управления Народной Милиции ЛНР сообщили, что в Донбассе произошла массовая драка между украинскими военными. В потасовке принимали участие пехотинцы…
Синоптики утром в понедельник, 23 сентября, сообщили радостную новость. По их словам, снегопады Москве пока не грозят, несмотря на то, что в ряде областей Российской…
Представители экстренных служб сообщили, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Киришском районе Ленинградской области на Шоссе Энтузиастов ликвидирован…
У жителя Москвы из квартиры похитили около 17,5 миллионов рублей. В пресс-службе столичного главка полиции утром в понедельник, 23 сентября, сообщили, что инцидент…
Стало известно сумма, в каких условиях 35-летний принц Гарри и 38-летняя герцогиня Меган жили в Италии. В минувший четверг пара прилетела в Рим на свадьбу близкой подруги…
На северо-востоке Москвы у безработного жителя столицы похитили дорогостоящий автомобиль. Согласно последней информации осведомленных источников, иномарка оценивается…
Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками совместной фотографией со своей дочерью Ариадной. Девочка сегодня празднует свой 14-й…
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил решение о сокращении…
Украина является «наспех собранным лоскутным недогосударством», которому угрожает распад. Такую точку зрения на страницах интернет-СМИ озвучил Анатолий Вассерман…
В детской московской поликлинике на Большой Пироговской улице произошёл конфликт между двумя мужчинами. Отмечается, что возле гардероба медицинского учреждения…
Происшествия
Туристку, приехавшую в Санкт-Петербург из Соединенных Штатов Америки, обокрали в хостеле. Соответствующую информацию в понедельник, 23 сентября, предоставили в ГУМВД…
Врачи сообщили, что использование жевательной резинки способно сохранить здоровье зубов и поддержать в тонусе жевательные мышцы человека. Эксперты рассказали, как…
Общество
В понедельник, 23 сентября, несколько городов Свердловской области засыпало снегом. Отмечается, что температура воздуха в регионе составляет + 1 градус тепла, но,…
В Минобороны сообщили, что две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76. Уточняется, что причиной инцидента…
Известная писательница Дарья Донцова вспомнила, как врачи, диагностировав у нее рак, заявили, что жить ей осталось два месяца. По словам автора детективных романов, у нее…
Военные Соединенных Штатов Америки, Румынии и Украины проведут наблюдательный полет над территорией Российской Федерации. Полет, о котором идет речь, состоится с 23 по 27…
Районный суд в городе Лиепае вынес приговор обвиняемой в мошенничестве Илоне Ващилко, которая выдавала себя за юриста Филиппа Киркорова. Аферистке дали девять месяцев…
В понедельник, 23 сентября, в Киришском районе Ленинградской области на Шоссе Энтузиастов, дом 1, произошло факельное возгорание на нефтеперерабатывающем заводе…
Учёные выявили бактерии, которые способны синтезировать алкоголь в организме человека и вызывать проблемы с печенью даже у непьющих людей. Известно, что у 27-летнего…
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в минувшее воскресенье, 22 сентября, позвонил главе Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Руководители двух стран провели…
Специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО) недавно начали бить тревогу. По словам экспертов, за последние четыре года температура воздуха на нашей планете…
Клинический фармаколог Андрей Кондрахин объяснил, как правильно сочетать продукты питания и некоторые лекарства, чтобы избежать трагического результата. По его словам…
Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что с 2020 года в России начнется проведение реформы в сфере госуправления. По ее словам, грядет масштабное…
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала о погоде, которая ожидает россиян в ближайшее время. Эксперт объяснила, стоит ли ожидать потепление…
В пятиэтажке в городе Рошаль в восточной части Московской области произошел пожар. Согласно последней информации представителя экстренных служб, в результате случившегося…
Политика
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на призыв президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к Евросоюзу выделять больше денег на безопасность украинских…
Вечером в минувшее воскресенье, 22 сентября, стало известно, что на Кипре погиб турист из России. Согласно последней информации осведомленных источников, россиянин утонул…
По словам замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе высказывание отца Дмитрия Смирнова стоит расценивать как шутку…
Госсекретарь США Майк Помпео выступил против публикации разговора Трампа и Зеленского, заявив, что раскрывать содержание разговоров глав государств можно лишь в случае…
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок"…
Сегодня, 22 сентября 2019 года на стадионе ВЭБ Арена(Арена ЦСКА) состоялся 10-й тур чемпионата России: ЦСКА – Краснодар. Арбитр поединка Владислав Безбородов…
Специалисты из компании Avira, которая специализируется на безопасности в киберпространстве, назвали самое простое сочетание букв и цифр в качестве пароля к различным…
Администрация одного из отелей на курорте Хаммамет в Тунисе Les Orangers beach resort не отпускает британских туристов из опасений невыплат от старейшей британской…
В российской столице в связи с разгулявшейся к концу недели непогодой три человека получили травмы. На востоке Москвы фрагмент дерева, поваленного ветром, травмировал…
Министр обороны Сергей Шойгу счел "надуманными общими тезисами" заявления о раздутом оборонном бюджете России. Генерал армии посоветовал экономистам работать…
Посольство России в Великобритании указало британцу Чарльзу Роули, что Россия неподсудна английским судам. Об этом сообщил в воскресенье представитель российского…
В августе российские банки уменьшили ликвидную валютную подушку с 18,5 до 12,1 миллиарда долларов, подсчитали аналитики. Уменьшение запасов совпало с повышенной…
Фигуристка из Росссии, Александра Трусова побила два мировых рекорда соотечественницы Алины Загитовой. На мемориале Ондрея Непелы в Братиславе она опередила ее в…
Исследователи из Тель-Авивского Университета (Израиль) в ходе раскопок в Аравийской пустыне впервые обнаружили археологические доказательства существования царства…