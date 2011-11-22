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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

ДТП на Рублевке спровоцировал водитель "Жигулей"

22 ноября 2011, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

ДТП на Рублевском шоссе в Москве сегодня утром спровоцировал водитель "Жигулей" седьмой модели. По предварительной версии он проехал на красный сигнал светофора. Сам водитель сильно пострадал.

Ранее сообщалось, что на пересечении Рублевского шоссе и улицы Маршала Тимошенко рейсовый автобус пересек несколько полос Рублевки и перед поворотом на дублер выехал на встречную полосу движения, где поочередно врезался в пять автомобилей.  В результате два автомобиля получили незначительные повреждения, еще три - внедорожники "Лексус" и "Порше Кайенн", а также "Жигули" - почти полностью разбиты. Движение в данном районе сейчас сильно затруднено.
ГИБДД на месте ДТП устанавливает все подробности аварии.

ИЧ

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