//Происшествия

22 ноября 2011, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

ДТП на Рублевском шоссе в Москве сегодня утром спровоцировал водитель "Жигулей" седьмой модели. По предварительной версии он проехал на красный сигнал светофора. Сам водитель сильно пострадал.

Ранее сообщалось, что на пересечении Рублевского шоссе и улицы Маршала Тимошенко рейсовый автобус пересек несколько полос Рублевки и перед поворотом на дублер выехал на встречную полосу движения, где поочередно врезался в пять автомобилей. В результате два автомобиля получили незначительные повреждения, еще три - внедорожники "Лексус" и "Порше Кайенн", а также "Жигули" - почти полностью разбиты. Движение в данном районе сейчас сильно затруднено.

ГИБДД на месте ДТП устанавливает все подробности аварии.