Неизвестный чуть не ослепил лазером пилота самолета при посадке в Краснодаре

//Происшествия

22 ноября 2011, 08:58 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]

Неизвестный злоумышленник накануне чуть не ослепил лазером экипаж пассажирского авиалайнера, следовавшего по маршруту "Владивосток - Хабаровск - Новосибирск - Краснодар" во время посадки в аэропорту Краснодара.

По данным представителей правоохранительных органов, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. На борту самолета находились 84 пассажира.

В 21:40 мск понедельника при заходе на посадку командир экипажа пассажирского самолета, следовавшего рейсом из Владивостока в Краснодар доложил об ослеплении лазерным лучом. Экипаж сумел посадить авиалайнер.

С начала 2011 года произошло несколько десятков случаев ослепления хулиганами пилотов самолетов лазерными лучами.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за подобное хулиганство - до семи лет лишением свободы, а в случае наступления тяжких последствий - до десяти лет.