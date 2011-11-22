ДТП на Рублевке: автобус протаранил пять автомобилей

//Происшествия

22 ноября 2011, 08:28 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве сегодня утром рейсовый автобус выехал на встречную полосу и протаранил пять автомобилей. Данные о пострадавших в результате ДТП уточняются.

Авария произошла на пересечении Рублевского шоссе и улицы Маршала Тимошенко, уточняет РИА Новости. Почти полностью разбиты "Жигули" и две дорогостоящие иномарки. Выезд на Осенний бульвар сейчас из-за ДТП закрыт.

Причины дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса устанавливаются.

"АН" сообщали, что накануне в 23:20 мск сразу 10 автомобилей столкнулись в Москве на Кутузовском. Крупное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в районе станции "Славянский бульвар" из-за гололеда.