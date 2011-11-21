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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

СК РФ провел обыск у экс-замминистра сельского хозяйства

21 ноября 2011, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]

У бывшего замминистра сельского хозяйства Сергея Королева проведен обыск в рамках дела по факту хищения 454 млн рублей, выделенных правительством на поддержку агропромышленного комплекса.

Следственный комитет РФ возбудил  уголовное дело   по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).   По данным СК РФ,  расследование начато по факту  хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в сумме 454 млн 245 тысяч 900 рублей, направленных в 2009 году в ОАО «Росагролизинг»  из федерального бюджета на выполнение антикризисных мер в области агропромышленного комплекса России, передает Росбалт.

Сергей  Королев  одно время являлся заместителем генерального директора ОАО «Росагролизинг».  Министр сельского хозяйства Елена Скрынник фигурирует в материалах дела в качестве свидетеля.

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