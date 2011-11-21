СК РФ провел обыск у экс-замминистра сельского хозяйства

//Происшествия

21 ноября 2011, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]

У бывшего замминистра сельского хозяйства Сергея Королева проведен обыск в рамках дела по факту хищения 454 млн рублей, выделенных правительством на поддержку агропромышленного комплекса.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным СК РФ, расследование начато по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в сумме 454 млн 245 тысяч 900 рублей, направленных в 2009 году в ОАО «Росагролизинг» из федерального бюджета на выполнение антикризисных мер в области агропромышленного комплекса России, передает Росбалт.

Сергей Королев одно время являлся заместителем генерального директора ОАО «Росагролизинг». Министр сельского хозяйства Елена Скрынник фигурирует в материалах дела в качестве свидетеля.