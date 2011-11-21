В Москве автомобиль сбил двоих маленьких детей на улице Маршала Тухачевского

//Происшествия

21 ноября 2011, 15:58 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве в понедельник автомобиль сбил двоих маленьких детей на улице Маршала Тухачевского в районе дома № 20. Мальчик и девочка, по предварительным данным, дошкольного возраста, пострадали. Для их госпитализации на место происшествия был вызван вертолет МЧС.



Состояние детей - пятилетней девочки и семилетнего мальчика оценивается как крайне тяжелое, сообщил источник в правоохранительных органах Интерфакс. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего на северо-западе Москвы дорожно-транспортного происшествия.