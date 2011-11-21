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21 ноября 2011, 15:26 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора отделения УФМС России в регионе по Советскому району по ч. 3 ст. 264 УКРФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы без права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

АН писали о ДТП, совершенном чиновницей УФМС.

По уточнённым данным, "18 ноября 2011 года в городе Зеленокумске сотрудник миграционной службы в рабочее время, управляя автомобилем "Форд" модели "Си Макс" по доверенности, не убедилась в отсутствии пешеходов на пешеходном переходе и совершила наезд на двух женщин и малолетнего ребенка. В результате ДТП погибла 3-летняя девочка, находившаяся на руках у одной из женщин," сообщает сайт Следственного комитета РФ.

Бабушка госпитализирована с переломом ключицы и другими травмами, мать погибшей девочки получила лёгкие травмы и от госпитализации отказалась.