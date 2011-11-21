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21 ноября 2011, 13:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве скончался известный советский разведчик, политолог и военный эксперт Виталий Шлыков. Он умер на 78 году жизни в субботу, 19 ноября. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Виталия Шлыкова похоронят 22 ноября на Троекуровском кладбище, сообщает РБК.

Виталий Васильевич Шлыков родился 4 февраля 1934 года в Советском районе Курской области. С 1958 года он проходил службу в Главном разведывательном управлении Генерального штаба Вооружённых Сил СССР (ГРУ).

В 1983 году советского разведчика арестовали в Швейцарии, когда на его источника вышло ФБР. Шлыкову удалось оставить свою личность нераскрытой.

Он получил три года тюрьмы, но через два года был освобожден и вернулся в СССР. В 1988 году Виталий Шлыков вышел в отставку в звании полковника.

В начале 90-х Шлыков стал одним из основателей Совета по внешней оборонной политике. В последние годы бывший разведчик активно участвовал в работе Общественного совета при Министерстве обороны, написал ряд работ, посвященных наиболее острым проблемам военного строительства, преподавал в университете «Высшая школа экономики».